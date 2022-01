Development of an IWRM Plan for the Kunene Watercourse

The Deutsche Gesellschaft für International Zusammenarbeit (GIZ) supports the SADC Water Division through the Transboundary Water Management (TWM) programme. TWM supports the management of shared watercourses in Southern Africa by promoting the effective implementation of the SADC Regional Strategic Action Plan on Integrated Water Resources Development and Management, Phase V (RSAP V).

The main objective of this assignment is to conduct a rapid assessment of the state of the Kunene watercourse and develop a long-term IWRM plan for management of the basin as well as identify a list of potential investment projects. The assessment and IWRM plan development will include stakeholder consultations and knowledge exchange to promote inter-basin dialogue learning.

It is against this background that TWM is seeking the services of a consulting firm (registered company in one of the 16 SADC Member States).

Invitation letter to bid, Terms of Reference and further information can be found at:

https://www.sadc.int/opportunities/procurement/open-procurement-opportunities/

Submission deadline and address:

Kindly submit your bid, comprising a (i) technical offer and (ii) price offer no later than 5pm on Friday, 18 February 2022. Please note that tender bids not received at the stipulated date and time will not be accepted.

Email submission at [email protected]

Desenvolvimento de um Plano de GIRH para o Curso de Água do Cunene

A “Deutsche Gesellschaft für International Zusammenarbeit” (GIZ) apoia a Divisão de Recursos Hídricos da SADC através do Programa de Gestão de Recursos Hídricos Transfronteiriços (TWM). O programa TWM apoia a gestão de cursos de água partilhados na África Austral, promovendo a implementação efectiva do Plano de Acção Estratégico Regional da SADC para o Desenvolvimento e Gestão Integrada de Recursos Hídricos, Fase V (RSAP V).

O principal objectivo do presente trabalho é realizar uma avaliação rápida do estado da bacia do Rio Cunene e desenvolver um plano de Gestão Integrada de Recursos Hídricos (GIRH) de longo prazo para a gestão da bacia hidrográfica, bem como identificar os potenciais projectos de investimento. A avaliação e o desenvolvimento do plano de GIRH deverá incluir consultas às partes interessadas, bem como a troca de conhecimentos, para promover a aprendizagem mútua entre os membros das diferentes sub-bacias hidrográficas.

É neste contexto, que o programa TWM pretende recrutar serviços de uma empresa de consultoria, que esteja registada me pelo menos um dos 16 Estados-Membros da SADC.

O Convite à Apresentação de Propostas, o Caderno de Encargos e informações suplementares podem ser encontrados em:

https://www.sadc.int/opportunities/procurement/open-procurement-opportunities/

Prazo e endereço para o envio de propostas:

Queira, por gentileza, enviar a sua proposta, composta por: (i) proposta técnica e (ii) proposta financeira, até às 17h00 de sexta-feira, 18 de Fevereiro de 2022. Tome em atenção que não serão aceites as propostas recebidas fora da data e hora estipuladas.

As propostas devem ser enviadas para o seguinte endereço electrónico: [email protected]