IN PICTURES | Greening The Future 2023

Winners celebrate their Greening The Future awards

LnRiLWdhbGxlcnkgdWx7bGlzdC1zdHlsZTpub25lO21hcmdpbjowIDAgMS41ZW0gMDtwYWRkaW5nOjB9LnRiLWdhbGxlcnlfX2NlbGx7bWFyZ2luOjAgIWltcG9ydGFudDtwb3NpdGlvbjpyZWxhdGl2ZX0udGItZ2FsbGVyeS0tZ3JpZHtkaXNwbGF5OmdyaWQ7Z3JpZC1hdXRvLXJvd3M6YXV0byAhaW1wb3J0YW50fS50Yi1nYWxsZXJ5LS1ncmlkOm5vdCgudGItZ2FsbGVyeS0tZ3JpZC0tbm9jcm9wKSAudGItYnJpY2tfX2NvbnRlbnR7aGVpZ2h0OjEwMCU7cG9zaXRpb246YWJzb2x1dGU7dG9wOjB9LnRiLWdhbGxlcnktLWdyaWQ6bm90KC50Yi1nYWxsZXJ5LS1ncmlkLS1ub2Nyb3ApIC50Yi1nYWxsZXJ5X19jZWxse2dyaWQtcm93LWVuZDp1bnNldCAhaW1wb3J0YW50O3Bvc2l0aW9uOnJlbGF0aXZlfS50Yi1nYWxsZXJ5LS1ncmlkOm5vdCgudGItZ2FsbGVyeS0tZ3JpZC0tbm9jcm9wKSAudGItZ2FsbGVyeV9fY2VsbDo6YmVmb3Jle2NvbnRlbnQ6IiI7ZGlzcGxheTppbmxpbmUtYmxvY2s7cGFkZGluZy1ib3R0b206MTAwJX0udGItZ2FsbGVyeS0tZ3JpZDpub3QoLnRiLWdhbGxlcnktLWdyaWQtLW5vY3JvcCkgLnRiLWdhbGxlcnlfX2NlbGw6Om1hcmtlcntjb250ZW50OiIifS50Yi1nYWxsZXJ5LS1ncmlkOm5vdCgudGItZ2FsbGVyeS0tZ3JpZC0tbm9jcm9wKSBpbWd7d2lkdGg6MTAwJTtoZWlnaHQ6MTAwJTstby1vYmplY3QtZml0OmNvdmVyO29iamVjdC1maXQ6Y292ZXJ9LnRiLWdhbGxlcnktLWdyaWQtLW5vY3JvcCBpbWd7aGVpZ2h0OmF1dG8gIWltcG9ydGFudDt3aWR0aDphdXRvICFpbXBvcnRhbnR9LnRiLWdhbGxlcnktLWdyaWQtLW5vY3JvcCAudGItZ2FsbGVyeV9fY2VsbHthbGlnbi1zZWxmOmVuZH0udGItZ2FsbGVyeS0tZ3JpZC0tbm9jcm9wIC50Yi1icmlja19fY29udGVudHtoZWlnaHQ6MTAwJX0udGItZ2FsbGVyeS0tY29sbGFnZXtkaXNwbGF5OmdyaWQ7Z3JpZC10ZW1wbGF0ZS1jb2x1bW5zOnJlcGVhdCgxMiwgMWZyKX0udGItZ2FsbGVyeS0tY29sbGFnZSAudGItYnJpY2tfX2NvbnRlbnR7aGVpZ2h0OjEwMCV9LnRiLWdhbGxlcnktLWNvbGxhZ2UgaW1ne2hlaWdodDoxMDAlICFpbXBvcnRhbnR9LnRiLWdhbGxlcnktLW1hc29ucnl7ZGlzcGxheTpncmlkO2dyaWQtcm93LWdhcDowO2dyaWQtYXV0by1yb3dzOjFweDtvcGFjaXR5OjB9LnRiLWdhbGxlcnktLW1hc29ucnkgLnRiLWJyaWNrX19jb250ZW50e3Bvc2l0aW9uOnJlbGF0aXZlfS50Yi1nYWxsZXJ5LS1tYXNvbnJ5IC50Yi1icmlja19fY29udGVudCBpbWcsLnRiLWdhbGxlcnktLW1hc29ucnkgLnRiLWJyaWNrX19jb250ZW50IGlmcmFtZSwudGItZ2FsbGVyeS0tbWFzb25yeSAudGItYnJpY2tfX2NvbnRlbnQgdmlkZW97LW8tb2JqZWN0LWZpdDpjb3ZlcjtvYmplY3QtZml0OmNvdmVyO3dpZHRoOjEwMCUgIWltcG9ydGFudDtkaXNwbGF5OmJsb2NrfS50Yi1nYWxsZXJ5X19jYXB0aW9ue3Bvc2l0aW9uOmFic29sdXRlO2JvdHRvbTowO3dpZHRoOjEwMCU7YmFja2dyb3VuZDpyZ2JhKDI1NSwyNTUsMjU1LDAuNik7cGFkZGluZzo1cHggMnB4O3RleHQtYWxpZ246Y2VudGVyO2NvbG9yOiMzMzN9LnRiLWdhbGxlcnlfX2NhcHRpb246ZW1wdHl7YmFja2dyb3VuZDp0cmFuc3BhcmVudCAhaW1wb3J0YW50fS50Yi1nYWxsZXJ5IC50Yi1icmlja19fY29udGVudCBmaWd1cmV7aGVpZ2h0OjEwMCV9LnRiLWdhbGxlcnkgaW1ne3dpZHRoOjEwMCU7aGVpZ2h0OjEwMCU7LW8tb2JqZWN0LWZpdDpjb3ZlcjtvYmplY3QtZml0OmNvdmVyO3ZlcnRpY2FsLWFsaWduOmJvdHRvbX0jbGVmdC1hcmVhIHVsLnRiLWdhbGxlcnl7bGlzdC1zdHlsZS10eXBlOm5vbmU7cGFkZGluZzowfSAudGItZ2FsbGVyeVtkYXRhLXRvb2xzZXQtYmxvY2tzLWdhbGxlcnk9IjRlNTc4ZjlmZWY5Y2MxZjQzM2U1N2QwZjJmOTVhYWM0Il0gLnRiLWdhbGxlcnktLWdyaWQgeyBncmlkLXRlbXBsYXRlLWNvbHVtbnM6IG1pbm1heCgwLCAxZnIpIG1pbm1heCgwLCAxZnIpIG1pbm1heCgwLCAxZnIpIG1pbm1heCgwLCAxZnIpO2dyaWQtcm93LWdhcDogMTVweDtncmlkLWNvbHVtbi1nYXA6IDE1cHg7IH0gLnRiLWltYWdlLXNsaWRlci0tY2Fyb3VzZWx7b3BhY2l0eTowO2RpcmVjdGlvbjpsdHJ9LnRiLWltYWdlLXNsaWRlciAuZ2xpZGV7cG9zaXRpb246cmVsYXRpdmV9LnRiLWltYWdlLXNsaWRlciAuZ2xpZGVfX3NsaWRle2hlaWdodDphdXRvO3Bvc2l0aW9uOnJlbGF0aXZlO21hcmdpbi1sZWZ0OjB9LnRiLWltYWdlLXNsaWRlciAuZ2xpZGVfX3NsaWRlLS1jbG9uZXtjdXJzb3I6cG9pbnRlcn0udGItaW1hZ2Utc2xpZGVyIC5nbGlkZV9fc2xpZGUgaW1ne3dpZHRoOjEwMCU7ZmxvYXQ6bm9uZSAhaW1wb3J0YW50fS50Yi1pbWFnZS1zbGlkZXIgLmdsaWRlX192aWV3e3dpZHRoOjEwMCU7dHJhbnNpdGlvbjpvcGFjaXR5IDM1MG1zIGVhc2UtaW4tb3V0O3Bvc2l0aW9uOnJlbGF0aXZlfS50Yi1pbWFnZS1zbGlkZXIgLmdsaWRlX192aWV3IGltZ3stby1vYmplY3QtZml0OmNvbnRhaW47b2JqZWN0LWZpdDpjb250YWluO3dpZHRoOjEwMCU7ZmxvYXQ6bm9uZSAhaW1wb3J0YW50fS50Yi1pbWFnZS1zbGlkZXIgLmdsaWRlX192aWV3LS1mYWRlLW91dHtvcGFjaXR5OjB9LnRiLWltYWdlLXNsaWRlciAuZ2xpZGVfX3ZpZXctLWZhZGUtaW57b3BhY2l0eToxfS50Yi1pbWFnZS1zbGlkZXIgLmdsaWRlX19hcnJvd3tib3JkZXI6bm9uZTtwb3NpdGlvbjphYnNvbHV0ZTt6LWluZGV4OjEwO3RvcDo1MCU7ZGlzcGxheTppbmxpbmUtZmxleDtqdXN0aWZ5LWNvbnRlbnQ6Y2VudGVyO2FsaWduLWl0ZW1zOmNlbnRlcjt3aWR0aDo0MHB4O2hlaWdodDo0MHB4O3RleHQtYWxpZ246Y2VudGVyO3BhZGRpbmc6MDtjdXJzb3I6cG9pbnRlcjt0cmFuc2Zvcm06dHJhbnNsYXRlWSgtNTAlKTtib3JkZXItcmFkaXVzOjUwcHg7dHJhbnNpdGlvbjphbGwgMC4ycyBsaW5lYXI7YmFja2dyb3VuZDpyZ2JhKDI1NSwyNTUsMjU1LDAuNyl9LnRiLWltYWdlLXNsaWRlciAuZ2xpZGVfX2Fycm93OmZvY3Vze291dGxpbmU6bm9uZTtib3gtc2hhZG93OjAgMCA1cHggIzY2NjtiYWNrZ3JvdW5kOnJnYmEoMjU1LDI1NSwyNTUsMC43KTtvcGFjaXR5OjF9LnRiLWltYWdlLXNsaWRlciAuZ2xpZGVfX2Fycm93OmhvdmVye2JhY2tncm91bmQ6cmdiYSgyNTUsMjU1LDI1NSwwLjkpfS50Yi1pbWFnZS1zbGlkZXIgLmdsaWRlX19hcnJvdy0tbGVmdHtsZWZ0OjVweH0udGItaW1hZ2Utc2xpZGVyIC5nbGlkZV9fYXJyb3ctLWxlZnQgc3Zne21hcmdpbi1sZWZ0Oi0xcHh9LnRiLWltYWdlLXNsaWRlciAuZ2xpZGVfX2Fycm93LS1sZWZ0IHNwYW4udGItc2xpZGVyLWxlZnQtYXJyb3d7ZGlzcGxheTppbmxpbmUtYmxvY2s7d2lkdGg6MjVweDtoZWlnaHQ6MjVweDtiYWNrZ3JvdW5kLWltYWdlOnVybCgiZGF0YTppbWFnZS9zdmcreG1sLCUzQ3N2ZyB4bWxucz0naHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMjAwMC9zdmcnIHZpZXdCb3g9JzAgMCAxMjkgMTI5JyB3aWR0aD0nMjUnIGhlaWdodD0nMjUnJTNFJTNDZyUzRSUzQ3BhdGggZD0nbTcwLDkzLjVjMC44LDAuOCAxLjgsMS4yIDIuOSwxLjIgMSwwIDIuMS0wLjQgMi45LTEuMiAxLjYtMS42IDEuNi00LjIgMC01LjhsLTIzLjUtMjMuNSAyMy41LTIzLjVjMS42LTEuNiAxLjYtNC4yIDAtNS44cy00LjItMS42LTUuOCwwbC0yNi40LDI2LjRjLTAuOCwwLjgtMS4yLDEuOC0xLjIsMi45czAuNCwyLjEgMS4yLDIuOWwyNi40LDI2LjR6JyBmaWxsPSclMjM2NjYnLyUzRSUzQy9nJTNFJTNDL3N2ZyUzRSIpfS50Yi1pbWFnZS1zbGlkZXIgLmdsaWRlX19hcnJvdy0tcmlnaHR7cmlnaHQ6NXB4fS50Yi1pbWFnZS1zbGlkZXIgLmdsaWRlX19hcnJvdy0tcmlnaHQgc3Zne21hcmdpbi1yaWdodDotMXB4fS50Yi1pbWFnZS1zbGlkZXIgLmdsaWRlX19hcnJvdy0tcmlnaHQgc3Bhbi50Yi1zbGlkZXItcmlnaHQtYXJyb3d7ZGlzcGxheTppbmxpbmUtYmxvY2s7d2lkdGg6MjVweDtoZWlnaHQ6MjVweDtiYWNrZ3JvdW5kLWltYWdlOnVybCgiZGF0YTppbWFnZS9zdmcreG1sLCUzQ3N2ZyB4bWxucz0naHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMjAwMC9zdmcnIHZpZXdCb3g9JzAgMCAxMjkgMTI5JyB3aWR0aD0nMjUnIGhlaWdodD0nMjUnJTNFJTNDZyUzRSUzQ3BhdGggZD0nbTUxLjEsOTMuNWMwLjgsMC44IDEuOCwxLjIgMi45LDEuMiAxLDAgMi4xLTAuNCAyLjktMS4ybDI2LjQtMjYuNGMwLjgtMC44IDEuMi0xLjggMS4yLTIuOSAwLTEuMS0wLjQtMi4xLTEuMi0yLjlsLTI2LjQtMjYuNGMtMS42LTEuNi00LjItMS42LTUuOCwwLTEuNiwxLjYtMS42LDQuMiAwLDUuOGwyMy41LDIzLjUtMjMuNSwyMy41Yy0xLjYsMS42LTEuNiw0LjIgMCw1Ljh6JyBmaWxsPSclMjM2NjYnLyUzRSUzQy9nJTNFJTNDL3N2ZyUzRSIpfS50Yi1pbWFnZS1zbGlkZXIgLmdsaWRlOmhvdmVyIC5nbGlkZV9fYXJyb3csLnRiLWltYWdlLXNsaWRlciAuZ2xpZGU6Zm9jdXMgLmdsaWRlX19hcnJvd3tvcGFjaXR5OjF9LnRiLWltYWdlLXNsaWRlci0tY3JvcCAuZ2xpZGVfX3NsaWRlIGltZ3stby1vYmplY3QtZml0OmNvdmVyO29iamVjdC1maXQ6Y292ZXI7aGVpZ2h0OjEwMCUgIWltcG9ydGFudH0udGItaW1hZ2Utc2xpZGVyIC5nbGlkZV9fc2xpZGVze2xpc3Qtc3R5bGUtdHlwZTpub25lO3BhZGRpbmctbGVmdDowO21hcmdpbi1sZWZ0OmF1dG99LnRiLWltYWdlLXNsaWRlcl9fY2FwdGlvbntwb3NpdGlvbjphYnNvbHV0ZTtib3R0b206MDt3aWR0aDoxMDAlO2JhY2tncm91bmQ6cmdiYSgyNTUsMjU1LDI1NSwwLjYpO3RleHQtYWxpZ246Y2VudGVyO2NvbG9yOiMzMzN9LnRiLWltYWdlLXNsaWRlcl9fY2FwdGlvbiA6ZW1wdHl7YmFja2dyb3VuZDp0cmFuc3BhcmVudCAhaW1wb3J0YW50O21hcmdpbjowO3BhZGRpbmc6MH0udGItaW1hZ2Utc2xpZGVyX19jYXB0aW9uIGZpZ2NhcHRpb257cGFkZGluZzo1cHggMnB4O21hcmdpbi10b3A6NXB4fUBtZWRpYSBvbmx5IHNjcmVlbiBhbmQgKG1heC13aWR0aDogNzgxcHgpIHsgLnRiLWdhbGxlcnkgdWx7bGlzdC1zdHlsZTpub25lO21hcmdpbjowIDAgMS41ZW0gMDtwYWRkaW5nOjB9LnRiLWdhbGxlcnlfX2NlbGx7bWFyZ2luOjAgIWltcG9ydGFudDtwb3NpdGlvbjpyZWxhdGl2ZX0udGItZ2FsbGVyeS0tZ3JpZHtkaXNwbGF5OmdyaWQ7Z3JpZC1hdXRvLXJvd3M6YXV0byAhaW1wb3J0YW50fS50Yi1nYWxsZXJ5LS1ncmlkOm5vdCgudGItZ2FsbGVyeS0tZ3JpZC0tbm9jcm9wKSAudGItYnJpY2tfX2NvbnRlbnR7aGVpZ2h0OjEwMCU7cG9zaXRpb246YWJzb2x1dGU7dG9wOjB9LnRiLWdhbGxlcnktLWdyaWQ6bm90KC50Yi1nYWxsZXJ5LS1ncmlkLS1ub2Nyb3ApIC50Yi1nYWxsZXJ5X19jZWxse2dyaWQtcm93LWVuZDp1bnNldCAhaW1wb3J0YW50O3Bvc2l0aW9uOnJlbGF0aXZlfS50Yi1nYWxsZXJ5LS1ncmlkOm5vdCgudGItZ2FsbGVyeS0tZ3JpZC0tbm9jcm9wKSAudGItZ2FsbGVyeV9fY2VsbDo6YmVmb3Jle2NvbnRlbnQ6IiI7ZGlzcGxheTppbmxpbmUtYmxvY2s7cGFkZGluZy1ib3R0b206MTAwJX0udGItZ2FsbGVyeS0tZ3JpZDpub3QoLnRiLWdhbGxlcnktLWdyaWQtLW5vY3JvcCkgLnRiLWdhbGxlcnlfX2NlbGw6Om1hcmtlcntjb250ZW50OiIifS50Yi1nYWxsZXJ5LS1ncmlkOm5vdCgudGItZ2FsbGVyeS0tZ3JpZC0tbm9jcm9wKSBpbWd7d2lkdGg6MTAwJTtoZWlnaHQ6MTAwJTstby1vYmplY3QtZml0OmNvdmVyO29iamVjdC1maXQ6Y292ZXJ9LnRiLWdhbGxlcnktLWdyaWQtLW5vY3JvcCBpbWd7aGVpZ2h0OmF1dG8gIWltcG9ydGFudDt3aWR0aDphdXRvICFpbXBvcnRhbnR9LnRiLWdhbGxlcnktLWdyaWQtLW5vY3JvcCAudGItZ2FsbGVyeV9fY2VsbHthbGlnbi1zZWxmOmVuZH0udGItZ2FsbGVyeS0tZ3JpZC0tbm9jcm9wIC50Yi1icmlja19fY29udGVudHtoZWlnaHQ6MTAwJX0udGItZ2FsbGVyeS0tY29sbGFnZXtkaXNwbGF5OmdyaWQ7Z3JpZC10ZW1wbGF0ZS1jb2x1bW5zOnJlcGVhdCgxMiwgMWZyKX0udGItZ2FsbGVyeS0tY29sbGFnZSAudGItYnJpY2tfX2NvbnRlbnR7aGVpZ2h0OjEwMCV9LnRiLWdhbGxlcnktLWNvbGxhZ2UgaW1ne2hlaWdodDoxMDAlICFpbXBvcnRhbnR9LnRiLWdhbGxlcnktLW1hc29ucnl7ZGlzcGxheTpncmlkO2dyaWQtcm93LWdhcDowO2dyaWQtYXV0by1yb3dzOjFweDtvcGFjaXR5OjB9LnRiLWdhbGxlcnktLW1hc29ucnkgLnRiLWJyaWNrX19jb250ZW50e3Bvc2l0aW9uOnJlbGF0aXZlfS50Yi1nYWxsZXJ5LS1tYXNvbnJ5IC50Yi1icmlja19fY29udGVudCBpbWcsLnRiLWdhbGxlcnktLW1hc29ucnkgLnRiLWJyaWNrX19jb250ZW50IGlmcmFtZSwudGItZ2FsbGVyeS0tbWFzb25yeSAudGItYnJpY2tfX2NvbnRlbnQgdmlkZW97LW8tb2JqZWN0LWZpdDpjb3ZlcjtvYmplY3QtZml0OmNvdmVyO3dpZHRoOjEwMCUgIWltcG9ydGFudDtkaXNwbGF5OmJsb2NrfS50Yi1nYWxsZXJ5X19jYXB0aW9ue3Bvc2l0aW9uOmFic29sdXRlO2JvdHRvbTowO3dpZHRoOjEwMCU7YmFja2dyb3VuZDpyZ2JhKDI1NSwyNTUsMjU1LDAuNik7cGFkZGluZzo1cHggMnB4O3RleHQtYWxpZ246Y2VudGVyO2NvbG9yOiMzMzN9LnRiLWdhbGxlcnlfX2NhcHRpb246ZW1wdHl7YmFja2dyb3VuZDp0cmFuc3BhcmVudCAhaW1wb3J0YW50fS50Yi1nYWxsZXJ5IC50Yi1icmlja19fY29udGVudCBmaWd1cmV7aGVpZ2h0OjEwMCV9LnRiLWdhbGxlcnkgaW1ne3dpZHRoOjEwMCU7aGVpZ2h0OjEwMCU7LW8tb2JqZWN0LWZpdDpjb3ZlcjtvYmplY3QtZml0OmNvdmVyO3ZlcnRpY2FsLWFsaWduOmJvdHRvbX0jbGVmdC1hcmVhIHVsLnRiLWdhbGxlcnl7bGlzdC1zdHlsZS10eXBlOm5vbmU7cGFkZGluZzowfSAudGItZ2FsbGVyeVtkYXRhLXRvb2xzZXQtYmxvY2tzLWdhbGxlcnk9IjRlNTc4ZjlmZWY5Y2MxZjQzM2U1N2QwZjJmOTVhYWM0Il0gLnRiLWdhbGxlcnktLWdyaWQgeyBncmlkLXRlbXBsYXRlLWNvbHVtbnM6IG1pbm1heCgwLCAxZnIpIG1pbm1heCgwLCAxZnIpIG1pbm1heCgwLCAxZnIpO2dyaWQtcm93LWdhcDogMTBweDtncmlkLWNvbHVtbi1nYXA6IDEwcHg7IH0gLnRiLWltYWdlLXNsaWRlci0tY2Fyb3VzZWx7b3BhY2l0eTowO2RpcmVjdGlvbjpsdHJ9LnRiLWltYWdlLXNsaWRlciAuZ2xpZGV7cG9zaXRpb246cmVsYXRpdmV9LnRiLWltYWdlLXNsaWRlciAuZ2xpZGVfX3NsaWRle2hlaWdodDphdXRvO3Bvc2l0aW9uOnJlbGF0aXZlO21hcmdpbi1sZWZ0OjB9LnRiLWltYWdlLXNsaWRlciAuZ2xpZGVfX3NsaWRlLS1jbG9uZXtjdXJzb3I6cG9pbnRlcn0udGItaW1hZ2Utc2xpZGVyIC5nbGlkZV9fc2xpZGUgaW1ne3dpZHRoOjEwMCU7ZmxvYXQ6bm9uZSAhaW1wb3J0YW50fS50Yi1pbWFnZS1zbGlkZXIgLmdsaWRlX192aWV3e3dpZHRoOjEwMCU7dHJhbnNpdGlvbjpvcGFjaXR5IDM1MG1zIGVhc2UtaW4tb3V0O3Bvc2l0aW9uOnJlbGF0aXZlfS50Yi1pbWFnZS1zbGlkZXIgLmdsaWRlX192aWV3IGltZ3stby1vYmplY3QtZml0OmNvbnRhaW47b2JqZWN0LWZpdDpjb250YWluO3dpZHRoOjEwMCU7ZmxvYXQ6bm9uZSAhaW1wb3J0YW50fS50Yi1pbWFnZS1zbGlkZXIgLmdsaWRlX192aWV3LS1mYWRlLW91dHtvcGFjaXR5OjB9LnRiLWltYWdlLXNsaWRlciAuZ2xpZGVfX3ZpZXctLWZhZGUtaW57b3BhY2l0eToxfS50Yi1pbWFnZS1zbGlkZXIgLmdsaWRlX19hcnJvd3tib3JkZXI6bm9uZTtwb3NpdGlvbjphYnNvbHV0ZTt6LWluZGV4OjEwO3RvcDo1MCU7ZGlzcGxheTppbmxpbmUtZmxleDtqdXN0aWZ5LWNvbnRlbnQ6Y2VudGVyO2FsaWduLWl0ZW1zOmNlbnRlcjt3aWR0aDo0MHB4O2hlaWdodDo0MHB4O3RleHQtYWxpZ246Y2VudGVyO3BhZGRpbmc6MDtjdXJzb3I6cG9pbnRlcjt0cmFuc2Zvcm06dHJhbnNsYXRlWSgtNTAlKTtib3JkZXItcmFkaXVzOjUwcHg7dHJhbnNpdGlvbjphbGwgMC4ycyBsaW5lYXI7YmFja2dyb3VuZDpyZ2JhKDI1NSwyNTUsMjU1LDAuNyl9LnRiLWltYWdlLXNsaWRlciAuZ2xpZGVfX2Fycm93OmZvY3Vze291dGxpbmU6bm9uZTtib3gtc2hhZG93OjAgMCA1cHggIzY2NjtiYWNrZ3JvdW5kOnJnYmEoMjU1LDI1NSwyNTUsMC43KTtvcGFjaXR5OjF9LnRiLWltYWdlLXNsaWRlciAuZ2xpZGVfX2Fycm93OmhvdmVye2JhY2tncm91bmQ6cmdiYSgyNTUsMjU1LDI1NSwwLjkpfS50Yi1pbWFnZS1zbGlkZXIgLmdsaWRlX19hcnJvdy0tbGVmdHtsZWZ0OjVweH0udGItaW1hZ2Utc2xpZGVyIC5nbGlkZV9fYXJyb3ctLWxlZnQgc3Zne21hcmdpbi1sZWZ0Oi0xcHh9LnRiLWltYWdlLXNsaWRlciAuZ2xpZGVfX2Fycm93LS1sZWZ0IHNwYW4udGItc2xpZGVyLWxlZnQtYXJyb3d7ZGlzcGxheTppbmxpbmUtYmxvY2s7d2lkdGg6MjVweDtoZWlnaHQ6MjVweDtiYWNrZ3JvdW5kLWltYWdlOnVybCgiZGF0YTppbWFnZS9zdmcreG1sLCUzQ3N2ZyB4bWxucz0naHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMjAwMC9zdmcnIHZpZXdCb3g9JzAgMCAxMjkgMTI5JyB3aWR0aD0nMjUnIGhlaWdodD0nMjUnJTNFJTNDZyUzRSUzQ3BhdGggZD0nbTcwLDkzLjVjMC44LDAuOCAxLjgsMS4yIDIuOSwxLjIgMSwwIDIuMS0wLjQgMi45LTEuMiAxLjYtMS42IDEuNi00LjIgMC01LjhsLTIzLjUtMjMuNSAyMy41LTIzLjVjMS42LTEuNiAxLjYtNC4yIDAtNS44cy00LjItMS42LTUuOCwwbC0yNi40LDI2LjRjLTAuOCwwLjgtMS4yLDEuOC0xLjIsMi45czAuNCwyLjEgMS4yLDIuOWwyNi40LDI2LjR6JyBmaWxsPSclMjM2NjYnLyUzRSUzQy9nJTNFJTNDL3N2ZyUzRSIpfS50Yi1pbWFnZS1zbGlkZXIgLmdsaWRlX19hcnJvdy0tcmlnaHR7cmlnaHQ6NXB4fS50Yi1pbWFnZS1zbGlkZXIgLmdsaWRlX19hcnJvdy0tcmlnaHQgc3Zne21hcmdpbi1yaWdodDotMXB4fS50Yi1pbWFnZS1zbGlkZXIgLmdsaWRlX19hcnJvdy0tcmlnaHQgc3Bhbi50Yi1zbGlkZXItcmlnaHQtYXJyb3d7ZGlzcGxheTppbmxpbmUtYmxvY2s7d2lkdGg6MjVweDtoZWlnaHQ6MjVweDtiYWNrZ3JvdW5kLWltYWdlOnVybCgiZGF0YTppbWFnZS9zdmcreG1sLCUzQ3N2ZyB4bWxucz0naHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMjAwMC9zdmcnIHZpZXdCb3g9JzAgMCAxMjkgMTI5JyB3aWR0aD0nMjUnIGhlaWdodD0nMjUnJTNFJTNDZyUzRSUzQ3BhdGggZD0nbTUxLjEsOTMuNWMwLjgsMC44IDEuOCwxLjIgMi45LDEuMiAxLDAgMi4xLTAuNCAyLjktMS4ybDI2LjQtMjYuNGMwLjgtMC44IDEuMi0xLjggMS4yLTIuOSAwLTEuMS0wLjQtMi4xLTEuMi0yLjlsLTI2LjQtMjYuNGMtMS42LTEuNi00LjItMS42LTUuOCwwLTEuNiwxLjYtMS42LDQuMiAwLDUuOGwyMy41LDIzLjUtMjMuNSwyMy41Yy0xLjYsMS42LTEuNiw0LjIgMCw1Ljh6JyBmaWxsPSclMjM2NjYnLyUzRSUzQy9nJTNFJTNDL3N2ZyUzRSIpfS50Yi1pbWFnZS1zbGlkZXIgLmdsaWRlOmhvdmVyIC5nbGlkZV9fYXJyb3csLnRiLWltYWdlLXNsaWRlciAuZ2xpZGU6Zm9jdXMgLmdsaWRlX19hcnJvd3tvcGFjaXR5OjF9LnRiLWltYWdlLXNsaWRlci0tY3JvcCAuZ2xpZGVfX3NsaWRlIGltZ3stby1vYmplY3QtZml0OmNvdmVyO29iamVjdC1maXQ6Y292ZXI7aGVpZ2h0OjEwMCUgIWltcG9ydGFudH0udGItaW1hZ2Utc2xpZGVyIC5nbGlkZV9fc2xpZGVze2xpc3Qtc3R5bGUtdHlwZTpub25lO3BhZGRpbmctbGVmdDowO21hcmdpbi1sZWZ0OmF1dG99LnRiLWltYWdlLXNsaWRlcl9fY2FwdGlvbntwb3NpdGlvbjphYnNvbHV0ZTtib3R0b206MDt3aWR0aDoxMDAlO2JhY2tncm91bmQ6cmdiYSgyNTUsMjU1LDI1NSwwLjYpO3RleHQtYWxpZ246Y2VudGVyO2NvbG9yOiMzMzN9LnRiLWltYWdlLXNsaWRlcl9fY2FwdGlvbiA6ZW1wdHl7YmFja2dyb3VuZDp0cmFuc3BhcmVudCAhaW1wb3J0YW50O21hcmdpbjowO3BhZGRpbmc6MH0udGItaW1hZ2Utc2xpZGVyX19jYXB0aW9uIGZpZ2NhcHRpb257cGFkZGluZzo1cHggMnB4O21hcmdpbi10b3A6NXB4fSB9IEBtZWRpYSBvbmx5IHNjcmVlbiBhbmQgKG1heC13aWR0aDogNTk5cHgpIHsgLnRiLWdhbGxlcnkgdWx7bGlzdC1zdHlsZTpub25lO21hcmdpbjowIDAgMS41ZW0gMDtwYWRkaW5nOjB9LnRiLWdhbGxlcnlfX2NlbGx7bWFyZ2luOjAgIWltcG9ydGFudDtwb3NpdGlvbjpyZWxhdGl2ZX0udGItZ2FsbGVyeS0tZ3JpZHtkaXNwbGF5OmdyaWQ7Z3JpZC1hdXRvLXJvd3M6YXV0byAhaW1wb3J0YW50fS50Yi1nYWxsZXJ5LS1ncmlkOm5vdCgudGItZ2FsbGVyeS0tZ3JpZC0tbm9jcm9wKSAudGItYnJpY2tfX2NvbnRlbnR7aGVpZ2h0OjEwMCU7cG9zaXRpb246YWJzb2x1dGU7dG9wOjB9LnRiLWdhbGxlcnktLWdyaWQ6bm90KC50Yi1nYWxsZXJ5LS1ncmlkLS1ub2Nyb3ApIC50Yi1nYWxsZXJ5X19jZWxse2dyaWQtcm93LWVuZDp1bnNldCAhaW1wb3J0YW50O3Bvc2l0aW9uOnJlbGF0aXZlfS50Yi1nYWxsZXJ5LS1ncmlkOm5vdCgudGItZ2FsbGVyeS0tZ3JpZC0tbm9jcm9wKSAudGItZ2FsbGVyeV9fY2VsbDo6YmVmb3Jle2NvbnRlbnQ6IiI7ZGlzcGxheTppbmxpbmUtYmxvY2s7cGFkZGluZy1ib3R0b206MTAwJX0udGItZ2FsbGVyeS0tZ3JpZDpub3QoLnRiLWdhbGxlcnktLWdyaWQtLW5vY3JvcCkgLnRiLWdhbGxlcnlfX2NlbGw6Om1hcmtlcntjb250ZW50OiIifS50Yi1nYWxsZXJ5LS1ncmlkOm5vdCgudGItZ2FsbGVyeS0tZ3JpZC0tbm9jcm9wKSBpbWd7d2lkdGg6MTAwJTtoZWlnaHQ6MTAwJTstby1vYmplY3QtZml0OmNvdmVyO29iamVjdC1maXQ6Y292ZXJ9LnRiLWdhbGxlcnktLWdyaWQtLW5vY3JvcCBpbWd7aGVpZ2h0OmF1dG8gIWltcG9ydGFudDt3aWR0aDphdXRvICFpbXBvcnRhbnR9LnRiLWdhbGxlcnktLWdyaWQtLW5vY3JvcCAudGItZ2FsbGVyeV9fY2VsbHthbGlnbi1zZWxmOmVuZH0udGItZ2FsbGVyeS0tZ3JpZC0tbm9jcm9wIC50Yi1icmlja19fY29udGVudHtoZWlnaHQ6MTAwJX0udGItZ2FsbGVyeS0tY29sbGFnZXtkaXNwbGF5OmdyaWQ7Z3JpZC10ZW1wbGF0ZS1jb2x1bW5zOnJlcGVhdCgxMiwgMWZyKX0udGItZ2FsbGVyeS0tY29sbGFnZSAudGItYnJpY2tfX2NvbnRlbnR7aGVpZ2h0OjEwMCV9LnRiLWdhbGxlcnktLWNvbGxhZ2UgaW1ne2hlaWdodDoxMDAlICFpbXBvcnRhbnR9LnRiLWdhbGxlcnktLW1hc29ucnl7ZGlzcGxheTpncmlkO2dyaWQtcm93LWdhcDowO2dyaWQtYXV0by1yb3dzOjFweDtvcGFjaXR5OjB9LnRiLWdhbGxlcnktLW1hc29ucnkgLnRiLWJyaWNrX19jb250ZW50e3Bvc2l0aW9uOnJlbGF0aXZlfS50Yi1nYWxsZXJ5LS1tYXNvbnJ5IC50Yi1icmlja19fY29udGVudCBpbWcsLnRiLWdhbGxlcnktLW1hc29ucnkgLnRiLWJyaWNrX19jb250ZW50IGlmcmFtZSwudGItZ2FsbGVyeS0tbWFzb25yeSAudGItYnJpY2tfX2NvbnRlbnQgdmlkZW97LW8tb2JqZWN0LWZpdDpjb3ZlcjtvYmplY3QtZml0OmNvdmVyO3dpZHRoOjEwMCUgIWltcG9ydGFudDtkaXNwbGF5OmJsb2NrfS50Yi1nYWxsZXJ5X19jYXB0aW9ue3Bvc2l0aW9uOmFic29sdXRlO2JvdHRvbTowO3dpZHRoOjEwMCU7YmFja2dyb3VuZDpyZ2JhKDI1NSwyNTUsMjU1LDAuNik7cGFkZGluZzo1cHggMnB4O3RleHQtYWxpZ246Y2VudGVyO2NvbG9yOiMzMzN9LnRiLWdhbGxlcnlfX2NhcHRpb246ZW1wdHl7YmFja2dyb3VuZDp0cmFuc3BhcmVudCAhaW1wb3J0YW50fS50Yi1nYWxsZXJ5IC50Yi1icmlja19fY29udGVudCBmaWd1cmV7aGVpZ2h0OjEwMCV9LnRiLWdhbGxlcnkgaW1ne3dpZHRoOjEwMCU7aGVpZ2h0OjEwMCU7LW8tb2JqZWN0LWZpdDpjb3ZlcjtvYmplY3QtZml0OmNvdmVyO3ZlcnRpY2FsLWFsaWduOmJvdHRvbX0jbGVmdC1hcmVhIHVsLnRiLWdhbGxlcnl7bGlzdC1zdHlsZS10eXBlOm5vbmU7cGFkZGluZzowfSAudGItZ2FsbGVyeVtkYXRhLXRvb2xzZXQtYmxvY2tzLWdhbGxlcnk9IjRlNTc4ZjlmZWY5Y2MxZjQzM2U1N2QwZjJmOTVhYWM0Il0gLnRiLWdhbGxlcnktLWdyaWQgeyBncmlkLXRlbXBsYXRlLWNvbHVtbnM6IG1pbm1heCgwLCAxZnIpIG1pbm1heCgwLCAxZnIpO2dyaWQtcm93LWdhcDogNXB4O2dyaWQtY29sdW1uLWdhcDogNXB4OyB9IC50Yi1pbWFnZS1zbGlkZXItLWNhcm91c2Vse29wYWNpdHk6MDtkaXJlY3Rpb246bHRyfS50Yi1pbWFnZS1zbGlkZXIgLmdsaWRle3Bvc2l0aW9uOnJlbGF0aXZlfS50Yi1pbWFnZS1zbGlkZXIgLmdsaWRlX19zbGlkZXtoZWlnaHQ6YXV0bztwb3NpdGlvbjpyZWxhdGl2ZTttYXJnaW4tbGVmdDowfS50Yi1pbWFnZS1zbGlkZXIgLmdsaWRlX19zbGlkZS0tY2xvbmV7Y3Vyc29yOnBvaW50ZXJ9LnRiLWltYWdlLXNsaWRlciAuZ2xpZGVfX3NsaWRlIGltZ3t3aWR0aDoxMDAlO2Zsb2F0Om5vbmUgIWltcG9ydGFudH0udGItaW1hZ2Utc2xpZGVyIC5nbGlkZV9fdmlld3t3aWR0aDoxMDAlO3RyYW5zaXRpb246b3BhY2l0eSAzNTBtcyBlYXNlLWluLW91dDtwb3NpdGlvbjpyZWxhdGl2ZX0udGItaW1hZ2Utc2xpZGVyIC5nbGlkZV9fdmlldyBpbWd7LW8tb2JqZWN0LWZpdDpjb250YWluO29iamVjdC1maXQ6Y29udGFpbjt3aWR0aDoxMDAlO2Zsb2F0Om5vbmUgIWltcG9ydGFudH0udGItaW1hZ2Utc2xpZGVyIC5nbGlkZV9fdmlldy0tZmFkZS1vdXR7b3BhY2l0eTowfS50Yi1pbWFnZS1zbGlkZXIgLmdsaWRlX192aWV3LS1mYWRlLWlue29wYWNpdHk6MX0udGItaW1hZ2Utc2xpZGVyIC5nbGlkZV9fYXJyb3d7Ym9yZGVyOm5vbmU7cG9zaXRpb246YWJzb2x1dGU7ei1pbmRleDoxMDt0b3A6NTAlO2Rpc3BsYXk6aW5saW5lLWZsZXg7anVzdGlmeS1jb250ZW50OmNlbnRlcjthbGlnbi1pdGVtczpjZW50ZXI7d2lkdGg6NDBweDtoZWlnaHQ6NDBweDt0ZXh0LWFsaWduOmNlbnRlcjtwYWRkaW5nOjA7Y3Vyc29yOnBvaW50ZXI7dHJhbnNmb3JtOnRyYW5zbGF0ZVkoLTUwJSk7Ym9yZGVyLXJhZGl1czo1MHB4O3RyYW5zaXRpb246YWxsIDAuMnMgbGluZWFyO2JhY2tncm91bmQ6cmdiYSgyNTUsMjU1LDI1NSwwLjcpfS50Yi1pbWFnZS1zbGlkZXIgLmdsaWRlX19hcnJvdzpmb2N1c3tvdXRsaW5lOm5vbmU7Ym94LXNoYWRvdzowIDAgNXB4ICM2NjY7YmFja2dyb3VuZDpyZ2JhKDI1NSwyNTUsMjU1LDAuNyk7b3BhY2l0eToxfS50Yi1pbWFnZS1zbGlkZXIgLmdsaWRlX19hcnJvdzpob3ZlcntiYWNrZ3JvdW5kOnJnYmEoMjU1LDI1NSwyNTUsMC45KX0udGItaW1hZ2Utc2xpZGVyIC5nbGlkZV9fYXJyb3ctLWxlZnR7bGVmdDo1cHh9LnRiLWltYWdlLXNsaWRlciAuZ2xpZGVfX2Fycm93LS1sZWZ0IHN2Z3ttYXJnaW4tbGVmdDotMXB4fS50Yi1pbWFnZS1zbGlkZXIgLmdsaWRlX19hcnJvdy0tbGVmdCBzcGFuLnRiLXNsaWRlci1sZWZ0LWFycm93e2Rpc3BsYXk6aW5saW5lLWJsb2NrO3dpZHRoOjI1cHg7aGVpZ2h0OjI1cHg7YmFja2dyb3VuZC1pbWFnZTp1cmwoImRhdGE6aW1hZ2Uvc3ZnK3htbCwlM0NzdmcgeG1sbnM9J2h0dHA6Ly93d3cudzMub3JnLzIwMDAvc3ZnJyB2aWV3Qm94PScwIDAgMTI5IDEyOScgd2lkdGg9JzI1JyBoZWlnaHQ9JzI1JyUzRSUzQ2clM0UlM0NwYXRoIGQ9J203MCw5My41YzAuOCwwLjggMS44LDEuMiAyLjksMS4yIDEsMCAyLjEtMC40IDIuOS0xLjIgMS42LTEuNiAxLjYtNC4yIDAtNS44bC0yMy41LTIzLjUgMjMuNS0yMy41YzEuNi0xLjYgMS42LTQuMiAwLTUuOHMtNC4yLTEuNi01LjgsMGwtMjYuNCwyNi40Yy0wLjgsMC44LTEuMiwxLjgtMS4yLDIuOXMwLjQsMi4xIDEuMiwyLjlsMjYuNCwyNi40eicgZmlsbD0nJTIzNjY2Jy8lM0UlM0MvZyUzRSUzQy9zdmclM0UiKX0udGItaW1hZ2Utc2xpZGVyIC5nbGlkZV9fYXJyb3ctLXJpZ2h0e3JpZ2h0OjVweH0udGItaW1hZ2Utc2xpZGVyIC5nbGlkZV9fYXJyb3ctLXJpZ2h0IHN2Z3ttYXJnaW4tcmlnaHQ6LTFweH0udGItaW1hZ2Utc2xpZGVyIC5nbGlkZV9fYXJyb3ctLXJpZ2h0IHNwYW4udGItc2xpZGVyLXJpZ2h0LWFycm93e2Rpc3BsYXk6aW5saW5lLWJsb2NrO3dpZHRoOjI1cHg7aGVpZ2h0OjI1cHg7YmFja2dyb3VuZC1pbWFnZTp1cmwoImRhdGE6aW1hZ2Uvc3ZnK3htbCwlM0NzdmcgeG1sbnM9J2h0dHA6Ly93d3cudzMub3JnLzIwMDAvc3ZnJyB2aWV3Qm94PScwIDAgMTI5IDEyOScgd2lkdGg9JzI1JyBoZWlnaHQ9JzI1JyUzRSUzQ2clM0UlM0NwYXRoIGQ9J201MS4xLDkzLjVjMC44LDAuOCAxLjgsMS4yIDIuOSwxLjIgMSwwIDIuMS0wLjQgMi45LTEuMmwyNi40LTI2LjRjMC44LTAuOCAxLjItMS44IDEuMi0yLjkgMC0xLjEtMC40LTIuMS0xLjItMi45bC0yNi40LTI2LjRjLTEuNi0xLjYtNC4yLTEuNi01LjgsMC0xLjYsMS42LTEuNiw0LjIgMCw1LjhsMjMuNSwyMy41LTIzLjUsMjMuNWMtMS42LDEuNi0xLjYsNC4yIDAsNS44eicgZmlsbD0nJTIzNjY2Jy8lM0UlM0MvZyUzRSUzQy9zdmclM0UiKX0udGItaW1hZ2Utc2xpZGVyIC5nbGlkZTpob3ZlciAuZ2xpZGVfX2Fycm93LC50Yi1pbWFnZS1zbGlkZXIgLmdsaWRlOmZvY3VzIC5nbGlkZV9fYXJyb3d7b3BhY2l0eToxfS50Yi1pbWFnZS1zbGlkZXItLWNyb3AgLmdsaWRlX19zbGlkZSBpbWd7LW8tb2JqZWN0LWZpdDpjb3ZlcjtvYmplY3QtZml0OmNvdmVyO2hlaWdodDoxMDAlICFpbXBvcnRhbnR9LnRiLWltYWdlLXNsaWRlciAuZ2xpZGVfX3NsaWRlc3tsaXN0LXN0eWxlLXR5cGU6bm9uZTtwYWRkaW5nLWxlZnQ6MDttYXJnaW4tbGVmdDphdXRvfS50Yi1pbWFnZS1zbGlkZXJfX2NhcHRpb257cG9zaXRpb246YWJzb2x1dGU7Ym90dG9tOjA7d2lkdGg6MTAwJTtiYWNrZ3JvdW5kOnJnYmEoMjU1LDI1NSwyNTUsMC42KTt0ZXh0LWFsaWduOmNlbnRlcjtjb2xvcjojMzMzfS50Yi1pbWFnZS1zbGlkZXJfX2NhcHRpb24gOmVtcHR5e2JhY2tncm91bmQ6dHJhbnNwYXJlbnQgIWltcG9ydGFudDttYXJnaW46MDtwYWRkaW5nOjB9LnRiLWltYWdlLXNsaWRlcl9fY2FwdGlvbiBmaWdjYXB0aW9ue3BhZGRpbmc6NXB4IDJweDttYXJnaW4tdG9wOjVweH0gfSA=

The Mail & Guardian Greening the Future awards, which was launched in 1998, is an annual celebration of individuals, companies, communities and NGOs busy working on making the world a better place for us and future generations. This year’s awards took place on 30 November to coincide with COP28.

Winners celebrate their Greening The Future awards











Winners of the 2023 Greening The Future awards with M&G Climate Editor Ozayr Patel and host Catherine Constantinides. (Delwyn Verasamy/M&G)

Winners of the 2023 Greening The Future Awards. (Delwyn Verasamy/M&G)