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The Green Guardian
/ 5 December 2023

IN PICTURES | Greening The Future 2023

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Winners celebrate their Greening The Future awards

The Mail & Guardian Greening the Future awards, which was launched in 1998, is an annual celebration of individuals, companies, communities and NGOs busy working on making the world a better place for us and future generations. This year’s awards took place on 30 November to coincide with COP28.

  • Winners celebrate their Greening The Future awards

Winners of the 2023 Greening The Future awards with M&G Climate Editor Ozayr Patel and host Catherine Constantinides. (Delwyn Verasamy/M&G)

Winners of the 2023 Greening The Future Awards. (Delwyn Verasamy/M&G)

Winners celebrate their Greening The Future awards
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