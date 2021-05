Southern Africa Trade & Investment Hub – Âmbito De Trabalho – Representante no País para Angola

Base de Operações: Luanda, Angola.

Contextualização: O projecto USAID Southern Africa Trade and Investment Hub (USAID TradeHub), é um programa de seis anos de comércio e investimento para a África Austral no seu quinto ano de implementação. A USAID TradeHub , está estabelecendo uma presença em Angola para trabalhar com a Embaixada dos Estados Unidos, parceiros do governo e o sector privado para atingir os seguintes objetivos:

Aumento das exportações de Angola para a África do Sul. Aumento do investimento (capital e tecnologia) da África do Sul para Angola. Utilização sustentável das oportunidades da Lei de Crescimento e Oportunidades para África (AGOA) programa preferencial, pelas empresas Angolanas.

Objectivos e Funções: O Representante no País (CR) da USAID TradeHub, reportará diretamente ao Gestor de Portfólio. O CR fará gestão do portfólio de atividades da USAID TradeHub em Angola e facilitará a coordenação e colaboração com o/a Representante da USAID no país e outras iniciativas de desenvolvimento do sector privado em Angola, parceiros governamentais, parceiros do sector privado e organizações da sociedade civil, para implementar as atividades da USAID TradeHub no país. A implementação será baseada no aprovado Plano de Implementação do País da USAID TradeHub, e o CR servirá como o Ponto de Contacto da USAID TradeiHub no país.

O CR terá três papéis principais no país: (a) representação e elo de ligação de alto nível,(b) identificação, desenvolvimento e supervisão de portfólio, e (c) entrega técnica e liderança da equipe do projeto. O CR irá conduzir as seguintes tarefas:

Fornecer subsídios para conceitualização, desenvolvimento, planificação, coordenação e implementação das atividades do Hub no país;

Desenvolver relacionamentos com as principais partes interessadas locais (sector privado, público, agências doadoras / e de desenvolvimento, nos órgãos do governo dos Estados Unidos, etc.) para criar e nutrir parcerias a nível nacional, solicitar interesse, obter buy-ins e mobilizar recursos, quando necessário;

Monitorar o progresso das atividades em relação ao plano de trabalho aprovado, sinalizando atrasos ou desafios com sugestões de resoluções para o Director do Projector e para a equipe de M&A;

Atuar como interlocutor sênior entre o procjeto e as principais partes interessadas, incluindo USAID Southern Africa Regional Economic Growth Office (REGO), Representante da USAID em Angola, organizações e empresas do sector privado e dos ministérios do governo;

Comunicar-se activamente com as partes interessadas nas intervenções da USAID TradeHub para garantir que suas necessidades e realizações sejam amplamente conhecidas e compreendidas;

Convocar e gerir as parcerias de trabalho público-privado;

Gerir e coordenar cronogramas e trabalho da equipe e de consultores de curta duração da USAID TradeHub;

Garantir que todas as atividades da USAID TradeHub sejam coordenadas de perto com o Representante da USAID em Angola, incluindo rascunhos de todos os relatórios técnicos e outros produtos, como planos de trabalho separados e relatórios discretos, e garantir que sejam partilhados com o Representante da USAID em Angola para revisão e comentário;

Assegurar que todas as actividades da USAID TradeHub são estreitamente coordenadas com a Missão da USAID Angola, incluindo projectos de todos os relatórios técnicos e outros produtos, tais como planos de trabalho separados e relatórios discretos, e assegurar que são partilhados com a Missão USAID Angola para revisão e comentários;

Coordenar qualquer distribuição de recursos humanos para o programa que utiliza o consultor de curto prazo (STTA) com a USAID / Missão em Angola;

Monitorar e reportar o ponto de situação de todas as actividades dos doadores e do governo relacionadas ao comércio no país;

Responsável pela gestão geral de riscos no país anfitrião, que inclui identificar, monitorar e reportar riscos políticos / implementação / segurança etc., de acordo com os procedimentos de gestão de riscos da USAID TradeHub e os padrões da USAID;

Coordenar os esforços de capacitação com organizações parceiras relevantes e apoiar as consultas e treinamentos das partes interessadas;

Fornecer informações para planos de trabalho anuais, relatórios semanais, relatórios trimestrais e anuais, histórias de sucesso, resumos e quaisquer outras necessidades de comunicação solicitadas pelo projeto, dentro do cronograma prescrito; e

Produzir pelo menos uma reportagem semanal sobre uma actividade da USAID TradeHub de sucesso em Angola.

Qualificações e Aptidões:

O candidato deve satisfazer os seguintes requisitos:

Mestrado em economia, administração de empresas, política pública, comércio internacional, direito/política comercial, economia política, ou área afim, sendo dada preferência à experiência internacional;

Dez anos de experiência a trabalhar em programação de crescimento económico com enfoque no comércio e investimento, facilitação do comércio, agronegócio, ou área afim;

Experiência em consultoria de gestão ou desenvolvimento económico em vários sectores;

Experiência demonstrada na conceptualização, negociação e encerramento de negócios comerciais ou de investimento;

Experiência de trabalho com a USAID, governos, e agências doadoras;

Experiência demonstrada no trabalho com uma gama de clientes e contrapartes, incluindo agências doadoras, parceiros do sector privado e organizações multilaterais, para implementar actividades e procedimentos centrados na facilitação do comércio;

Uma forte rede do sector privado nos sectores prioritários para o país;

Experiência demonstrada no desenvolvimento de estratégias de implementação e gestão de planos de trabalho

Experiência anterior a trabalhar em projectos de desenvolvimento internacional com preferência pela execução ou arranque de projectos da USAID no terreno;

Capacidade de organizar, apresentar e divulgar informações, e de redigir documentos claros e concisos com uma supervisão mínima;

Experiência demonstrada para antecipar desafios e resolver conflitos entre as partes interessadas;

Experiência anterior a trabalhar em Angola;

Conhecimentos actuais da economia angolana e ter redes e contactos existentes em Angola;

Excelentes capacidades de escrita e comunicação em inglês e português; e

Capacidade de utilizar a mais recente tecnologia TIC e programas de software de computador.

Responsabilidades de supervisão: A USAID TradeHub CR para Angola supervisionará um Assistente de Programa de País e consultores de curto prazo.

Relatórios: A CR prestará contas ao Gestor de Portfolio.

As candidaturas a esta posição serão revistas numa base contínua. Os candidatos interessados devem submeter o seu CV a [email protected] antes de 28 de Maio de 2021. Só serão contactados os candidatos pré-seleccionados.